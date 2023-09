FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE – MARGAUX BLANCHARD Sainte-Croix-de-Quintillargues, 13 octobre 2023, Sainte-Croix-de-Quintillargues.

Sous la direction artistique des Muses en dialogue, co-animée par Philippe Leclant et Sylvain Sartre, la dixième édition du festival de Musique ancienne en Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hérault se déroule cet automne du 13 au 22 octobre 2023..

Under the artistic direction of Les Muses en dialogue, co-hosted by Philippe Leclant and Sylvain Sartre, the tenth edition of the Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hérault Early Music Festival takes place this autumn from October 13 to 22, 2023.

Bajo la dirección artística de Les Muses en dialogue, coorganizado por Philippe Leclant y Sylvain Sartre, la décima edición del Festival de Música Antigua Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hérault se celebra este otoño del 13 al 22 de octubre de 2023.

Unter der künstlerischen Leitung von Muses en dialogue, gemeinsam moderiert von Philippe Leclant und Sylvain Sartre, findet in diesem Herbst vom 13. bis 22. Oktober 2023 die zehnte Ausgabe des Festivals für Alte Musik in Pic Saint-Loup & Gorges de l’Hérault statt.

