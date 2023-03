CAFE LITTERAIRE Sainte-Croix-de-Quintillargues Sainte-Croix-de-Quintillargues Catégories d’Évènement: Hérault

Café Littéraire

Bibliothèque de Ste Croix de Quintillargues

Samedi 25 mars 2023 – 9h30 à 12h Venez faire un tour à la bibliothèque pour découvrir les nouveautés, prendre un café, et repartez avec un livre…

+33 4 67 55 31 17

