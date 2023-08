Cet évènement est passé Exposition « Célébration de la symbiose de l’art et de la nature » Sainte-Croix-de-Mareuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Sainte-Croix-de-Mareuil Exposition « Célébration de la symbiose de l’art et de la nature » Sainte-Croix-de-Mareuil, 30 août 2023, Sainte-Croix-de-Mareuil. Sainte-Croix-de-Mareuil,Dordogne Exposition Peinture, sculpture, poésie, vidéo…à la galerie du château..

2023-08-30 fin : 2023-09-08 . . Sainte-Croix-de-Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Painting, sculpture, poetry, video…exhibition at the château gallery. Pintura, escultura, poesía, vídeo… exposición en la galería del castillo. Ausstellung Malerei, Skulptur, Poesie, Video…in der Galerie des Schlosses.

