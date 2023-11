Balade urbaine à Sainte-Croix : « Voyage au cœur du Bordeaux populaire » Sainte Croix Bordeaux, 4 novembre 2023, Bordeaux.

Balade urbaine à Sainte-Croix : « Voyage au cœur du Bordeaux populaire » 4 – 25 novembre, les samedis Sainte Croix > Samedi 25 novembre à 10h45

> 15 personnes max pour préserver les échanges et la convivialité.

> Durée : 1h30

> Prix Libre

> Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

Des regrattières du marché des Capucins aux charpentiers de marine du port de la Lune, découvrez l’histoire populaire du quartier Sainte-Croix.

Au fil de ce parcours d’une heure et demie, nos éclaireuses urbaines Clémence et Fabienne partageront avec vous le fruit de leurs recherches. Habitantes du quartier, ces artistes engagées ont patiemment fouillé les archives locales en quête des récits de vie de nos ancêtres. Leur regard moderne nous propose une rencontre riche et sensible, entre passé et présent, qui laisse la part belle aux cris de liberté de l’Histoire.

L’Alternative Urbaine Bordeaux propose des balades pédestres dans les quartiers méconnus de la métropole, animée par des éclaireurs urbains pour qui cette activité est un tremplin vers l’emploi.

Crédit : ANDRE SOBREIRA