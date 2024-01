Soirée théâtre « vie commune » Sainte-Colombe-en-Bruilhois, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

Le thème : la vie municipale.

Un spectacle vivant construit, avec humour, autour de paroles fictives des habitants d’une commune. Des paroles souvent réalistes, mais aussi parfois insolites, traitées avec humour, délicatesse ou gravité. Un beau moment de partage démocratique.

C’est ce climat plus intime, plus familier qu’Emmanuel Droin et Sylvie Fumex, deux comédiens talentueux du théâtre du Baroud vont essayer de traiter dans les échanges entre Mr(Mme) le (la) Maire et son adjoint(e), lors d’une réunion préparatoire au Conseil Municipal.

À la salle des fêtes

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



