Marché de Noël Sainte Colombe, 3 décembre 2023, Sainte-Colombe-de-Duras.

La municipalité de Sainte Colombe de Duras organise son marché de Noël.

Maquillage et photos avec le Père Noël, marché d’artisans, décoration de Noël, jeux de société et jeux créatifs, tombola…

Buvette et restauration sur place.

2023-12-03 à ; fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Sainte-Colombe-de-Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The municipality of Sainte Colombe de Duras organizes its Christmas market.

Face painting and photos with Santa Claus, craft market, Christmas decoration, board games and creative games, tombola…

Refreshments and food on the spot

El municipio de Sainte Colombe de Duras organiza su mercado navideño.

Pintacaras y fotos con Papá Noel, mercadillo de artesanía, decoración navideña, juegos de mesa y creativos, tómbola…

Refrescos y comida in situ

Die Gemeinde Sainte Colombe de Duras organisiert ihren Weihnachtsmarkt.

Schminken und Fotos mit dem Weihnachtsmann, Kunsthandwerkermarkt, Weihnachtsdekoration, Gesellschafts- und Kreativspiele, Tombola…

Getränke und Speisen vor Ort

Mise à jour le 2023-02-24 par OT du Pays de Duras – CDT47