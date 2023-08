VISITE GUIDÉE exposition de textiles liturgiques Sainte-Chapelle VIC LE COMTE, 16 septembre 2023, VIC LE COMTE.

Présentation des textiles liturgiques

Samedi et dimanche à 14h15 et 15h45

L’équipe du service culture et patrimoine a commencé un travail de recensement, de protection et de mise en valeur de la collection d’ornements liturgiques de la Sainte Chapelle de Vic le Comte : broderies de soie, de perles, d’or et d’argent, travaillées au passé, à points comptés ou à fils collés… Ces textiles seront désormais valorisés, protégés et conservés dans de bonnes conditions.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de présenter quelques-unes de ces pièces vicomtoises pour la toute première fois : chasubles, dalmatiques, chapes, étoles… Une mise en valeur du patrimoine sacré dans la Sainte-Chapelle de Vic le Comte présenté par Cyrille Fayolle, professeur d’histoire et Marine Prouteau, coordinatrice du service culture et patrimoine de la ville de Vic le Comte

Sainte-Chapelle place de l’église, 63270 Vic le Comte VIC LE COMTE 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes LA SAINTE-CHAPELLE DE VIC LE COMTE

À la fin du XVe siècle, de grandes familles princières soucieuses de leur prestige sont à l’origine d’un élan artistique d’une vitalité exceptionnelle. On parle alors de « Renaissance ». À Vic le Comte, l’Écossais Jean Stuart et son épouse Anne de la Tour d’Auvergne font édifier la Sainte-Chapelle, joyau de la Renaissance française.

Jean Stuart, né en 1484, est le fils du frère jumeau du roi d’Écosse exilé en France. Il vit à la cour de Charles VIII, de Louis XII puis de François Ier. Au plus près des rois de France, il connaît un destin hors du commun. Dès l’âge de 19 ans, il participe aux guerres d’Italie menées par les souverains français. En 1505, à la demande du roi Louis XII, il se marie avec Anne de la Tour d’Auvergne. Cette union lui permet de devenir comte d’Auvergne. Anne a 8 ans, lui 21. À partir de 1520, Jean Stuart et Anne de la Tour décident de remanier totalement une ancienne chapelle castrale romane et de l’ériger en Sainte-Chapelle.

À l’intérieur de l’édifice, on remarquera :

– Trois grandes verrières représentant des scènes de la Passion du Christ, des scènes de l’Ancien Testament, œuvres d’un maître verrier d’une exceptionnelle virtuosité, et l’arbre de Jessé.

– 12 Apôtres en terre cuite attribués au florentin Giovanni Francesco Rustici, artiste formé à l’atelier de Verrocchio et proche de Léonard de Vinci.

– Une tribune sculptée de motifs végétaux et de 19 écus représentant les armes des Stuart et celles des La Tour d’Auvergne et glorifiant la prestigieuse généalogie des fondateurs.

– Le retable des vertus théologales et cardinales personnifiées par 6 élégantes femmes de la Renaissance, message religieux et politique du prince justifiant son pouvoir par l’exercice vertueux de celui-ci.

Entrer dans la Sainte Chapelle, c’est découvrir un sanctuaire dynastique d’une grande beauté, témoignage de l’art français vers 1500, période où triomphe le flamboyant et se manifestent les débuts de l’italianisme. parking à proximité sur le boulevard

2023-09-16T14:15:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T15:45:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

