Musiques des chapelles royale, papale et princière, 13e-15e siècles / Schola de la Sainte Chapelle Sainte Chapelle de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Musiques des chapelles royale, papale et princière, 13e-15e siècles / Schola de la Sainte Chapelle Sainte Chapelle de Paris, 30 mars 2023, Paris. Musiques des chapelles royale, papale et princière, 13e-15e siècles / Schola de la Sainte Chapelle Jeudi 30 mars, 19h30 Sainte Chapelle de Paris

plein tarif : 14,5 € / tarif réduit : 9 € (moins de 26 ans et demandeurs d’emploi)/ gratuit – de 18 ans

Schola de Sainte-Chapelle / Direction Brigitte Lesne Sainte Chapelle de Paris 8, boulevard du Palais 75001 Paris Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France La Schola de la Sainte-Chapelle est un petit chœur mixte créé en janvier 2020 sous la direction de Brigitte Lesne, constitué en priorité de jeunes chanteurs déjà professionnels ou en passe de le devenir, rejoints par quelques passionnés expérimentés et déjà familiarisés à ces répertoires. Pour fêter les 3 ans de la Schola de la Sainte-Chapelle, c’est à un voyage à travers les musiques sacrées des 13e 14e et 15e siècles que nous entraîne l’ensemble vocal. Musique au temps de Saint Louis, fastes des chapelles princières, et splendeurs de l’ars nova à Toulouse sont au programme de ce concert exceptionnel. Répertoire I — Ars antiqua

Sous les voûtes de la Sainte-Chapelle de Paris, fondée par saint Louis au milieu du 13e siècle, s’élevaient les chants du répertoire de l’École Notre-Dame de Paris : chants de l’office et de la messe, monodiques ou polyphoniques, compositions dédiées à la Vierge (la chapelle basse lui étant consacrée) et, bien sûr, les tout nouveaux offices composés en l’honneur de Louis IX, après sa canonisation en 1297… Répertoire II — Ars nova

À Toulouse, au 14e siècle, une majestueuse messe polyphonique est notée dans un manuscrit en étroite relation avec la liturgie de la cour papale avignonnaise. Deux vénérables toulousains sont également célébrés par des nouvelles compositions en leur honneur : saint Raymond, qui fut chanoine de Saint-Sernin, et saint Louis de Toulouse, franciscain et petit-neveu de Louis IX… Répertoire III — Entre Bourgogne et Bohême

Au milieu du 15e siècle, Philippe Le Bon, le puissant duc de Bourgogne, reçoit une délégation de seigneurs tchèques en mission diplomatique, envoyée par le roi de Bohême en vue d’une union des puissances chrétiennes d’Europe. L’occasion d’un concert imaginaire, où les nobles invités peuvent faire découvrir au duc les motets et canciones sacrae emblématiques des musiques de Bohême, et découvrir eux-même les œuvres de Gilles Binchois (1400-1460), qui servit pendant plus de trente ans dans la prestigieuse chapelle des ducs de Bourgogne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:30:00+02:00

2023-03-30T20:30:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Sainte Chapelle de Paris Adresse 8, boulevard du Palais 75001 Paris Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Ville Paris lieuville Sainte Chapelle de Paris Paris

Sainte Chapelle de Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

