Fête communale Parc de la Mairie, 16 juillet 2023, Sainte-Céronne-lès-Mortagne.

Fête communale et vide-greniers organisés par les comitsé des fêtes de Saint-Hilaire-le-Châtel et de Sainte-Céronne-les-Mortagne..

2023-07-16

Parc de la Mairie

Sainte-Céronne-lès-Mortagne 61380 Orne Normandie



Communal festival and garage sale organized by the festival committees of Saint-Hilaire-le-Châtel and Sainte-Céronne-les-Mortagne.

Fiesta comunal y venta de garaje organizada por los comités de fiestas de Saint-Hilaire-le-Châtel y Sainte-Céronne-les-Mortagne.

Gemeindefest und Garagenverkauf, organisiert von den Festkomitees von Saint-Hilaire-le-Châtel und Sainte-Céronne-les-Mortagne.

