Manche Sainte-Cécile . Première chasse aux œufs à la Ferme de Grémi ! Venez faire le plein de chocolats et découvrir notre travail, nos animaux (normand.e.s pour certain.e.s) pour les papouiller, les caresser, les bisouiller, et les nourrir… Tarifs : 8 € par enfant, 1 € moins de 2 ans, 4 € par adulte.

Durée : 1h30 à 2h.

Nombre de places limité à 12. Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue.

lafermedegremi@yahoo.fr +33 7 69 90 22 78

