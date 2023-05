Les Visites du Jeudi > La Ferme de Grémi 10 Rue Auguste Chardin, 15 juin 2023, Sainte-Cécile.

Petite Ferme qui aide à la sauvegarde de races normandes. Au fil d’une visite, venez découvrir, toucher, papouiller et rire avec nos animaux et donner le goûter à certains.

Tarifs : 5€ par personne, 1€ pour les moins de 2 ans.

Rendez-vous à la ferme à 15h. Durée : 1h30 à 2h.

Nombre de places limité.

Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue.

Réservation sur notre site web : lafermedegremi.fr..

2023-06-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-15 17:00:00. .

10 Rue Auguste Chardin

Sainte-Cécile 50800 Manche Normandie



Small farm that helps to save Norman breeds. During a visit, come and discover, touch, pet and laugh with our animals and give a snack to some of them.

Price: 5? per person, 1? for children under 2 years old.

Meeting point at the farm at 3pm. Duration: 1h30 to 2h.

Limited number of places.

Please bring appropriate clothing with shoes that are not afraid of mud.

Reservation on our website : lafermedegremi.fr.

Una pequeña granja que ayuda a preservar las razas normandas. Durante una visita, venga a descubrir, tocar, abrazar y reír con nuestros animales y dé un bocado a algunos de ellos.

Precios: 5? por persona, 1? para niños menores de 2 años.

Punto de encuentro en la granja a las 15h. Duración: de 1h30 a 2h.

Plazas limitadas.

Se ruega traer ropa adecuada y calzado para el barro.

Reserva en nuestra página web: lafermedegremi.fr.

Kleiner Bauernhof, der bei der Erhaltung normannischer Rassen hilft. Bei einem Rundgang können Sie unsere Tiere entdecken, anfassen, knuddeln und mit ihnen lachen und einigen von ihnen einen Snack geben.

Preis: 5? pro Person, 1? für Kinder unter 2 Jahren.

Treffpunkt auf dem Bauernhof um 15 Uhr. Dauer: 1,5 bis 2 Stunden.

Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Angemessene Kleidung mit schlammfesten Schuhen vorsehen.

Reservierung auf unserer Website: lafermedegremi.fr.

Mise à jour le 2023-05-12 par Normandie Tourisme / Attitude Manche