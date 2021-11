Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Sainte Cécile des Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Sainte Cécile des Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland Bagnères-de-Bigorre, 28 novembre 2021, Bagnères-de-Bigorre. Sainte Cécile des Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland à l’Eglise St Vincent et salle des Chanteurs Montagnards (11 Bis Rue des thermes) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2021-11-28 10:30:00 10:30:00 – 2021-11-28 à l’Eglise St Vincent et salle des Chanteurs Montagnards (11 Bis Rue des thermes) BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre – Messe chantée à 10h30 en L’Église Saint-Vincent

A la suite de la cérémonie un apéritif vous sera offert à la salle des

Chanteurs Montagnards 11 Bis Rue des thermes. Gratuit Les Chanteurs Montagnards d’Alfred Roland seraient honorés de votre présence à l’occasion de leur St Cécile. +33 6 44 19 35 68 – Messe chantée à 10h30 en L’Église Saint-Vincent

A la suite de la cérémonie un apéritif vous sera offert à la salle des

Chanteurs Montagnards 11 Bis Rue des thermes. Gratuit à l’Eglise St Vincent et salle des Chanteurs Montagnards (11 Bis Rue des thermes) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse à l'Eglise St Vincent et salle des Chanteurs Montagnards (11 Bis Rue des thermes) BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville à l'Eglise St Vincent et salle des Chanteurs Montagnards (11 Bis Rue des thermes) BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre