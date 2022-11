Sainte Cécile – Concert pour la paix Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Saint-Brieuc

Sainte Cécile – Concert pour la paix Saint-Brieuc, 20 novembre 2022, Saint-Brieuc. Sainte Cécile – Concert pour la paix

Cathédrale Saint-Etienne Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc Ctes-d’Armor Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne

2022-11-20 16:00:00 – 2022-11-20 18:00:00

Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne

Saint-Brieuc

Ctes-d’Armor Saint-Brieuc Concert des Petits Chanteurs de Saint-Brieuc. Accueil Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Ctes-d'Armor Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne Ville Saint-Brieuc lieuville Place du Général de Gaulle Cathédrale Saint-Etienne Saint-Brieuc Departement Ctes-d'Armor

Sainte Cécile – Concert pour la paix Saint-Brieuc 2022-11-20 was last modified: by Sainte Cécile – Concert pour la paix Saint-Brieuc Saint-Brieuc 20 novembre 2022 Cathédrale Saint-Etienne Place du Général de Gaulle Saint-Brieuc Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Ctes-d'Armor