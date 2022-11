Sainte-Cécile au Crotoy Le Crotoy Le Crotoy Catégories d’évènement: Le Crotoy

Somme

Sainte-Cécile au Crotoy Le Crotoy, 26 novembre 2022, Le Crotoy. Sainte-Cécile au Crotoy

Le Crotoy Somme

2022-11-26 – 2022-11-26 Le Crotoy

Somme Défilé par l’harmonie des « Amis réunis » suivi d’un repas salle Toulouse Lautrec sur réservation au 06 08 40 76 26. Rdv à 17h30 à la mairie. Défilé par l’harmonie des « Amis réunis » suivi d’un repas salle Toulouse Lautrec sur réservation au 06 08 40 76 26. Rdv à 17h30 à la mairie. Le Crotoy

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Le Crotoy, Somme Autres Lieu Le Crotoy Adresse Le Crotoy Somme Ville Le Crotoy lieuville Le Crotoy Departement Somme

Le Crotoy Le Crotoy Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-crotoy/

Sainte-Cécile au Crotoy Le Crotoy 2022-11-26 was last modified: by Sainte-Cécile au Crotoy Le Crotoy Le Crotoy 26 novembre 2022 Le Crotoy Le Crotoy, Somme Somme

Le Crotoy Somme