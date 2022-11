Sainte Catherine Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Sane

Sainte Catherine Vesoul, 25 novembre 2022, Vesoul.

Haute-Sane Vesoul Haute-Saône Événement vésulien, la foire de la Sainte-Catherine se déroule chaque 25 novembre et toute la ville vit au rythme de cette tradition vieille de 700 ans. Foire agricole et paysanne, la Sainte-Catherine est aussi la fête des jeunes filles qui, ayant et 25 ans et non mariées, invoquent traditionnellement la Sainte de leur trouver un mari. Aujourd’hui, la Sainte-Catherine est une foire commerçante rassemblant plus de 700 stands et exposants venus de tous le grand est. +33 3 84 76 07 82 Vesoul

