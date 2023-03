Festival du Livre Jeunesse – Spectacle : L’Oeil du loup – Cie Ô, 1 avril 2023, Sainte-Catherine-de-Fierbois Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Festival du Livre Jeunesse – Spectacle : L’Oeil du loup – Cie Ô

Allée des Lisses Sainte-Catherine-de-Fierbois Indre-et-Loire

2023-04-01 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-01 17:00:00 17:00:00

Sainte-Catherine-de-Fierbois

Indre-et-Loire

Sainte-Catherine-de-Fierbois .

L’Œil du Loup est un spectacle adapté du livre de Daniel Pennac. Il allie théâtre, ombres et dessins sur sable pour conter LA rencontre. Celle d’un enfant et d’un loup, celle de deux vies qui se croisent, deux regards qui s’apprivoisent…Des douceurs pour les oreilles, des gourmandises pour les yeux et une invitation à un voyage unique… de l’Alaska au Sahara… Il est proposé en clôture du premier festival du livre jeunesse du réseau des bibliothèques de Touraine Vallée de l’Indre. Spectacle conseillé à partir de 6 ans.

saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr http://www.tourainevalleedelindre.fr/

