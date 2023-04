Vide-greniers de la 38ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin D813, 14 mai 2023, Sainte-Bazeille.

Grand vide-greniers pendant la 38ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

D813

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Large garage sale during the 37th Strawberry, Flowers and Wine Fair.

– Welcome of exhibitors from 6.00 am.

– On-site catering and refreshment.

– Info and reservations after 5 pm.

Download the complete program!

Gran venta de garaje durante la 37ª Feria de la Fresa, las Flores y el Vino.

– A las 6:00 de la mañana.

– Servicio de comida y bebida en el lugar.

– Información y reservas después de las 5:00.

¡Descargue el programa completo!

Großer Flohmarkt während der 38. Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin (Erdbeer-, Blumen- und Weinmarkt).

