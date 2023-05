Salon de l’Artisanat Place Clément Sigalas, 14 mai 2023, Sainte-Bazeille.

Dans le cadre de la 38ème Foire à la Fraise, aux Fleurs et au Vin, un Salon de l’Artisanat vous sera proposé. Venez découvrir des artisans et créateur passionnés !.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 19:00:00. .

Place Clément Sigalas Sous la Halle

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the 38th Strawberry, Flower and Wine Fair, a Craft Show will be proposed to you. Come and discover passionate craftsmen and creators!

En el marco de la 38ª Feria de la Fresa, la Flor y el Vino, se celebrará una Feria de Artesanía. ¡Venga a descubrir a artesanos y creadores apasionados!

Im Rahmen der 38. Erdbeer-, Blumen- und Weinmesse wird Ihnen eine Kunsthandwerksmesse geboten. Entdecken Sie leidenschaftliche Kunsthandwerker und Designer!

Mise à jour le 2023-05-01 par OT Val de Garonne