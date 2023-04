Le Grand Bal du 180 – Spécial Champêtre Espace 180, 22 avril 2023, Sainte-Bazeille.

Le Grand Bal du 180 « Version Champêtre ». A partir de 19h : Bar et son fameux Punch – Et Nos Tables Banquet. A partir de 21h : Dance Floor..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 01:00:00. EUR.

Espace 180 Les Aumonts

Sainte-Bazeille 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Great Ball of 180 « Country Version ». From 7pm: Bar and its famous Punch – And our Banquet Tables. From 9pm: Dance Floor.

El Grand Bal du 180 « Version Champêtre ». A partir de las 19h: Bar y su famoso ponche – Y nuestras mesas de banquete. A partir de las 21h: Pista de baile.

Der große Ball von 180 « Version Champêtre ». Ab 19 Uhr: Bar mit ihrem berühmten Punch – und unseren Banketttischen. Ab 21 Uhr: Dance Floor.

Mise à jour le 2023-03-23 par OT Val de Garonne