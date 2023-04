CONFÉRENCE SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE DANS LE PAYS D’ÉPINAL Sainte-Barbe Sainte-Barbe Catégories d’Évènement: Sainte-Barbe

Vosges Sainte-Barbe . A l’occasion des commémorations du 8 mai, rendez-vous à Sainte Barbe pour un week-end exceptionnel :véhicules et campement d’époque, conférences tous publics, témoignages, récits. Découvrez la vie mouvementée des hommes et femmes de nos villages pendant cette sombre période. PETR d’Épinal

