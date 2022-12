Sainte Barbe Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie

Sainte Barbe Val-de-Scie, 14 janvier 2023, Val-de-Scie . Sainte Barbe Centre ville Val-de-Scie Seine-Maritime

2023-01-14 – 2023-01-14 Val-de-Scie

Seine-Maritime Le centre de secours vous invite à venir fêter la Sainte Barbe dans le centre ville d’Auffay autour d’un défilé avec fanfare, d’une revue de matériel, dans une ambiance décorée pour l’occasion ! Le centre de secours vous invite à venir fêter la Sainte Barbe dans le centre ville d’Auffay autour d’un défilé avec fanfare, d’une revue de matériel, dans une ambiance décorée pour l’occasion ! +33 6 16 27 23 07 Val-de-Scie

dernière mise à jour : 2022-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Val-de-Scie Autres Lieu Val-de-Scie Adresse Centre ville Val-de-Scie Seine-Maritime Ville Val-de-Scie lieuville Val-de-Scie Departement Seine-Maritime

Sainte Barbe Val-de-Scie 2023-01-14 was last modified: by Sainte Barbe Val-de-Scie Val-de-Scie 14 janvier 2023 Centre ville Val-de-Scie Seine-Maritime seine-maritime Val-de-Scie

Val-de-Scie Seine-Maritime