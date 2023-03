L’autre gymnastique : stage intensif Sainte Barbe, 11 mai 2023, Paimpol Paimpol.

L’autre gymnastique : stage intensif

2023-05-11 18:00:00 – 2023-05-15 17:00:00

Des mouvements simples respectueux de l’anatomie pour grandir dans son corps et dans sa tête. Plus de souplesse et d’énergie, une respiration calme et profonde, un sommeil de qualité, moins de douleurs, de stress, de fatigue. Travail corporel intensif en petit groupe (6/8 pers.) dans un cadre exceptionnel et une ambiance chaleureuse, simple et riche. Tout se fait à pied : notre salle de travail est à quelques minutes de notre gite, les plages aussi. Par le GR34 vous atteindrez l’abbaye et si vous marchez bien le centre ville de Paimpol. Hébergement dans un lieu unique : un riad comme si vous y étiez, salle de bain luxueuse dans chaque chambre, prestations haute gamme dans toute la maison.

contact@lautregymnastique.com +33 6 51 66 05 53 http://lautregymnastique.com/

