Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers de Grenade sur l’Adour Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin Catégories d’Évènement: Landes

Larrivière-Saint-Savin

Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers de Grenade sur l’Adour Larrivière-Saint-Savin, 4 février 2023, Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin. Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers de Grenade sur l’Adour Salle des fêtes Larrivière-Saint-Savin Landes

2023-02-04 – 2023-02-04 Larrivière-Saint-Savin

Landes Larrivière-Saint-Savin 8 EUR Les Sapeurs pompiers vous invitent à fêter la Sainte Barbe. Apéritif, repas et soirée animé par le groupe « So Watt ».

Menu 30€ – menu enfant 8€ jusqu’à 12ans. Réservation avant le 25 janvier. Les Sapeurs pompiers vous invitent à fêter la Sainte Barbe. Apéritif, repas et soirée animé par le groupe « So Watt ».

Menu 30€ – menu enfant 8€ jusqu’à 12ans. Réservation avant le 25 janvier. +33 6 84 13 96 59 Sapeurs pompiers de Grenade sur l’Adour Sapeurs pompiers

Larrivière-Saint-Savin

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Larrivière-Saint-Savin Autres Lieu Larrivière-Saint-Savin Adresse Salle des fêtes Larrivière-Saint-Savin Landes Ville Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin lieuville Larrivière-Saint-Savin Departement Landes

Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/larriviere-saint-savin-larriviere-saint-savin/

Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers de Grenade sur l’Adour Larrivière-Saint-Savin 2023-02-04 was last modified: by Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers de Grenade sur l’Adour Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin 4 février 2023 Landes Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin, Landes Salle des fêtes Larrivière-Saint-Savin Landes

Larrivière-Saint-Savin Larrivière-Saint-Savin Landes