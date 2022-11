Sainte-Barbe Aix-en-Provence, 10 décembre 2022, Aix-en-Provence.

Sainte-Barbe

La Rotonde / cours Mirabeau / rue Thiers / places comtales / église de la Madeleine Aix-en-Provence 13090

2022-12-10 14:30:00 – 2022-12-10 17:00:00

Aix-en-Provence

13090

Toutes les professions du feu sont placées sous la protection de cette sainte du IIIe siècle. Rappelons que dans le département 6 000 agents assurent plus de 140 000 interventions par an. Mais les sapeurs-pompiers, au delà de leurs compétences, sont porteurs de valeurs de solidarité, d’humanité, de courage, de devoir… En lien avec la population qu’ils secourent ils sont aussi très attachés à leur région et à ses événements culturels. Avec jadis sa grande foire, la Sainte Barbe d’Aix-en-Provence est une tradition séculaire qui marque, avec la plantation des blés, l’entrée de la période « calendale ».



// Programme //

● à 14h30 : défilé de véhicules des sapeurs-pompiers (Rotonde, cours Mirabeau, rue Thiers, places comtales)

● à 15h30 : cérémonie protocolaire de la Sainte Barbe devant l’Église de la Madeleine

● à 17h : bénédiction en provençal par des sapeurs-pompiers, des tambourinaires et des véhicules de secours.



Co-organisation Centre d’Incendie et de Secours d’Aix-en-Provence et Oustau de Prouvènço.



Une exposition philatélique dans le cadre de la cérémonie de la Sainte Barbe

a lieu le 10 décembre de 10h à 17h, dans la Salle des États de Provence- Hôtel de Ville, Aix-en-Provence. Une collection philatélique de Madame Claude Cozzolino (48 feuilles A4) sur l’origine et la vie des pompiers.

L’Association Philatélique du Pays d’Aix, créée en 1943, est la 3e hormis Paris et Strasbourg (Europe) et la 1ère en Région SUD-PACA.

C’est une grande tradition des sapeurs-pompiers, que de célébrer chaque année leur patronne, Sainte-Barbe. Ils lui rendent hommage tous les 4 décembre dans ce qui est aujourd’hui devenu une cérémonie républicaine pour honorer les disparus.

https://www.aixenprovence.fr/Culture-provencale

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-10 par