Sainte-Anne en scène Lannion, 5 juin 2022, Lannion.

Sainte-Anne en scène Lannion

2022-06-05 – 2022-06-05

Lannion Côtes d’Armor

Festival de théâtre amateur.

Troupes et associations viendront présenter leurs pièces de théâtre, à texte ou improvisées, intégralement ou partiellement, dans les cours et jardins de l’Espace Sainte-Anne.

Depuis 5 ans, le festival de théâtre amateur a lieu dans trois lieux du parc Sainte-Anne : la cour principale, la cour de la médiathèque et le jardin de l’Ehpad.

Cet événement convivial sera une nouvelle fois un grand moment de partage et d’échanges entre les artistes amateurs du département voire des départements limitrophes, qui à cette occasion pourront proposer leurs créations théâtrales par des extraits de différentes durées. Et si la pluie s’invite, des lieux de replis sont prévus !

+33 2 96 46 64 22 http://maldoror-theatre.com/

