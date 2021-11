Sainte-Anne d'Évenos, Var Conférence Histoire du feu sur notre planète Mr STIELTGES géologue Salle des fetes de Saint anne d’evenos Catégories d’évènement: Sainte-Anne d'Évenos

Conférence Histoire du feu sur notre planète Mr STIELTGES géologue Salle des fetes de Saint anne d’evenos, 2 décembre 2021 18:30, . Jeudi 2 décembre, 18h30 Sur place Entrée libre 0609045244, , forumsevenos@orange.fr Culture, conférence Durant les 9/10e de son existence, la Terre n’a pas connu de feu ni même de flamme ! Pourquoi ?Quand le feu est-il donc arrivé sur Terre, et comment

L’homme l’a toujours connu. Mais il lui a tout de même fallu quelques milliers de siècles pour le capturer, bien plus encore pour le fabriquer, et encore autant pour en utiliser sa magie et sa puissance.

http://www.forumevenos.fr