Sainte-Anne-d'Auray, 3 juillet 2021-3 juillet 2021

2021-07-03 – 2021-09-19 Académie de Musique et d'Arts Sacrés. 9 rue de Vannes

Sainte-Anne-d'Auray Morbihan

10h30-13h /14h30-18h (seulement l’après-midi à partir du 21/09). La faïence sacrée de Quimper est à l’honneur. L’Académie de Musique et d’Arts Sacrés et le spécialiste Antoine Maigné s’associent pour proposer un parcours de plus de 80 faïences.Des secrets de fabrication à l’évolution des formes, l’exposition Esprits de faïence dévoile une facette peu connue d’un art breton pourtant mondialement célèbre. Marie, Anne, Yves, Efflam, Corentin… En Bretagne, saintes et saints font partie du quotidien. Témoignages d’une foi profonde, leurs effigies veillent sur les chemins, calvaires, fontaines, carrefours et rues mais aussi sur les foyers domestiques, sous l’aspect de fragiles statuettes en faïence de Quimper.Né sur les bords de l’Odet, au tout début du XVIIIe siècle, cet art du feu a très vite contribué à la renommée de Quimper. Riche en terre, eau et bois, éléments indispensables à la fabrication, le village de Locmaria (rattaché plus tard à Quimper) voit éclore une première manufacture de faïence en 1708 : la Grande Maison. De l’atelier sortent poteries, vaisselle utilitaire, pipes mais aussi, très rapidement, des statuettes de Vierges à l’Enfant comme l’extraordinaire Intron Varya Ros Peden, datée de 1733 et signée par Louis La Rosse.Au XVIIIe siècle, la faïence est en plein essor et de nouvelles manufactures ouvrent leurs portes. La production de la statuaire religieuse se perpétue en série grâce à des moules précieusement conservés avant que la collaboration, au XIXe siècle, entre faïenceries, sculpteurs et peintres, ne favorise de nouveaux décors et de nouvelles formes.Après une période d’essoufflement, la production repart au XXe siècle. Elle sera relancée grâce aux artistes, souvent bretons, que les manufactures attirent dans une saine émulation artistique : René Quillivic, Fanch Caujan, Robert Micheau-Vernez, Anie Mouroux et bien d’autres seront de cette aventure. Quelques-uns, entrepreneurs, s’émancipent en fondant leurs propres ateliers ou faïenceries et créent souvent des pièces uniques. Aujourd’hui, les grandes maisons quimpéroises ont fusionné sous le nom emblématique de Faïencerie Henriot-Quimper. Quelquesartistes contemporains collaborent toujours avec cette grande manufacture et perpétuent un savoir-faire vieux de plus de trois siècles.

+33 2 97 57 55 23

