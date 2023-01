Sainte Agathe Maillane Maillane Maillane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

kb:France9313

Maillane

Sainte Agathe Maillane, 4 février 2023, Maillane Maillane. Sainte Agathe 11 avenue Lamartine Centre Frederi Mistral Comité des Fêtes Maillane Bouches-du-Rhône Centre Frederi Mistral 11 avenue Lamartine

2023-02-04 08:00:00 08:00:00 – 2023-02-06 22:30:00 22:30:00

Centre Frederi Mistral 11 avenue Lamartine

Maillane

Bouches-du-Rhône Maillane La fête de Sainte-Agathe se situe début février. Elle était la fête patronale du village avant d’être détrônée par la fête de Saint-Eloi.

Aujourd’hui, cette fête, outre son caractère religieux, donne lieu à des jeux taurins et autres manifestations (encierro, bandido, abrivado, des concerts et diverses animations…).



4 Février :

8h30 : Déjeuner organisé Place des Cafés.

11h : Grande Abrivado, avec 5 cavaliers et 6 taureaux neufs de la Manade Lescot. Tour du village complet.

12h30 : Apéritif au Café du Progrès avec animation DJ.

18h : Concours de Belote au Café du Progrès. Prix : 150€ + mise.

19h : Petits Talents Maillanais au Centre Fréderic Mistral.

21h : Soirée Cabaret par “Red Lips Spectacle” au Centre Fréderic Mistral. Entrée gratuite et Food Truck.



5 Février :

11h : Concert de la Muso Maianenco au Centre Fréderic Mistral. Entrée Libre.



6 Février :

18h : Concours de Belote au Café du Progrès. Prix : 150€ + mise. La fête de Sainte-Agathe était la fête patronale du village avant d’être détrônée par la fête de Saint-Eloi.

Aujourd’hui, cette fête, outre son caractère religieux, donne lieu à des jeux taurins et autres manifestations. +33 7 76 34 54 76 Espace Jeunes Centre Frederi Mistral 11 avenue Lamartine Maillane

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, kb:France9313, Maillane Autres Lieu Maillane Comité des Fêtes Adresse Maillane Bouches-du-Rhône Centre Frederi Mistral 11 avenue Lamartine Ville Maillane Maillane lieuville Centre Frederi Mistral 11 avenue Lamartine Maillane Departement Bouches-du-Rhône

Maillane Comité des Fêtes Maillane Maillane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maillane-maillane/

Sainte Agathe Maillane 2023-02-04 was last modified: by Sainte Agathe Maillane Maillane Comité des Fêtes 4 février 2023 11 avenue Lamartine Centre Frederi Mistral Comité des Fêtes Maillane Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Maillane Maillane kb:France9313

Maillane Maillane Bouches-du-Rhône