2023-02-02 14:00:00 – 2023-02-02 16:00:00

Pour la 11e année consécutive, la tradition de la Sainte Agathe est l’occasion d’une

transmission intergénérationnelle dans les écoles bilingues de la ville par le biais du chant.

Ainsi, 158 élèves des écoles du Reptou, Paul Bert, Thermes Salins, Sainte Marie et Itsas argi

ikastola défileront vêtus de noir et bâton à la main le jeudi 2 février, de 14h à 16h00

échangeant chants contre friandises ou petits cadeaux.

C’est l’occasion pour eux de découvrir certains lieux de diffusion du basque à Biarritz : Gau

Eskola (cours du soir pour adultes), Médiathèque (et sa section basque aux 8.000 références),

place Clémenceau, avant de terminer leur périple en Mairie, pour un goûter réconfortant.

Les élèves bilingues et chanteurs d’Arroka se réuniront à 15h00 Place Clémenceau pour fêter

ensemble la Sainte Agathe et seront reçus à l’Hôtel de Ville à 15h30.

