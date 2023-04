Batterie de Dollemard et Cap de la Hève : entre histoire et patrimoine naturel 53 Rue Jean Bart, 9 septembre 2023, Sainte-Adresse.

Sortie nature et littoral du Département de la Seine-Maritime – Animée par Aquacaux et la Ville du Havre.

Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXème siècle sur ce site protégé, ainsi qu’une extension appartenant au Mur de l’Atlantique.

Visite à deux voix mêlant découverte historique et naturaliste.

Chaussures et vêtements confortables indispensables.

Rendez-vous à la Batterie de Dollemard – Accès par l’escalier près du 53 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-09-09 à 14:30:00 ; fin : 2023-09-09 . .

53 Rue Jean Bart

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Nature and coastal outing of the Seine-Maritime Department – Animated by Aquacaux and the City of Le Havre.

Discover the military work erected at the end of the 19th century on this protected site, as well as an extension belonging to the Atlantic Wall.

Visit with two voices mixing historical and naturalist discovery.

Comfortable shoes and clothes are essential.

Meeting point at the Dollemard Battery – Access by the stairs near 53 rue Jean Bart in Sainte-Adresse.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza y el litoral del Departamento de Sena Marítimo – Organizada por Aquacaux y el Ayuntamiento de Le Havre.

Descubra la estructura militar construida a finales del siglo XIX en este lugar protegido, así como una prolongación perteneciente a la Muralla Atlántica.

Una visita en dos partes que combina el descubrimiento histórico y el naturalista.

Imprescindible calzado y ropa cómodos.

Punto de encuentro en la Batería Dollemard – Acceso por las escaleras cerca del 53 rue Jean Bart en Sainte-Adresse.

Reservas : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Natur- und Küstenausflug des Département de la Seine-Maritime – Animiert von Aquacaux und der Stadt Le Havre.

Entdecken Sie das militärische Bauwerk, das Ende des 19. Jahrhunderts an diesem geschützten Ort errichtet wurde, sowie eine Erweiterung, die zum Atlantikwall gehörte.

Eine zweisprachige Führung, die historische und naturkundliche Entdeckungen miteinander verbindet.

Bequeme Schuhe und Kleidung sind unerlässlich.

Treffpunkt: Batterie de Dollemard – Zugang über die Treppe in der Nähe der Rue Jean Bart 53 in Sainte-Adresse.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité