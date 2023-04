Sortie nature : Balade entre biodiversité et patrimoine historique 100 Rue du Carrousel, 20 août 2023, Sainte-Adresse.

Sortie nature animée par le Département.

Présentation de ce site naturel protégé, lors d’une balade du phare de la Hève à la batterie de Dollemard. Entre histoire, géologie et maintien de la biodiversité en secteur urbain.

Rendez-vous, parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel, à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-08-20 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-20 . .

100 Rue du Carrousel

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by the Department.

Presentation of this protected natural site, during a walk from the Hève lighthouse to the Dollemard battery. Between history, geology and maintenance of biodiversity in an urban area.

Meeting point, parking lot of the Hève lighthouse, 100-102 rue du Carrousel, in Sainte-Adresse.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Salida a la naturaleza dirigida por el Departamento.

Presentación de este paraje natural protegido, durante un paseo desde el faro de Hève hasta la batería de Dollemard. Entre historia, geología y mantenimiento de la biodiversidad en una zona urbana.

Punto de encuentro, aparcamiento del faro de Hève, 100-102 rue du Carrousel, Sainte-Adresse.

Reservas: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Vom Departement geleiteter Naturausflug.

Vorstellung dieses Naturschutzgebiets bei einem Spaziergang vom Leuchtturm La Hève bis zur Batterie von Dollemard. Zwischen Geschichte, Geologie und Erhaltung der Biodiversität im städtischen Bereich.

Treffpunkt: Parkplatz des Leuchtturms von La Hève, 100-102 rue du Carrousel, Sainte-Adresse.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-21 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité