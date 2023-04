Jeu de piste au Cap de la Hève – Plateau de Dollemard 53 Rue Jean Bart, 10 mai 2023, Sainte-Adresse.

Sortie nature animée par Aquacaux.

Par un jeu de piste convivial et en famille, vous partirez sur des chemins à la recherche d’indices et d’ateliers ludiques qui vous feront découvrir les richesses naturelles du site.

Rendez-vous à la Batterie de Dollemard – Accès par l’escalier près du 53 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html.

2023-05-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-10 . .

53 Rue Jean Bart

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Nature outing led by Aquacaux.

Through a friendly treasure hunt with your family, you will follow paths in search of clues and playful workshops that will help you discover the natural riches of the site.

Meeting point at the Dollemard Battery – Access by the stairs near 53 rue Jean Bart in Sainte-Adresse.

Reservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Excursión por la naturaleza dirigida por Aquacaux.

A través de una simpática búsqueda del tesoro en familia, partirá por senderos en busca de pistas y talleres lúdicos que le ayudarán a descubrir las riquezas naturales del lugar.

Punto de encuentro en la Batería Dollemard – Acceso por las escaleras cerca del 53 rue Jean Bart en Sainte-Adresse.

Reservas : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Von Aquacaux geleiteter Naturausflug.

Auf einer geselligen Schnitzeljagd mit der ganzen Familie begeben Sie sich auf Wege, um nach Hinweisen und spielerischen Workshops zu suchen, die Ihnen die natürlichen Reichtümer des Ortes näher bringen.

Treffpunkt: Batterie de Dollemard – Zugang über die Treppe in der Nähe der 53 rue Jean Bart in Sainte-Adresse.

Reservierung: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité