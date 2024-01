Théâtre : La Souricière d’Agatha Christie Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse, mardi 30 janvier 2024.

Théâtre : La Souricière d’Agatha Christie Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 20:30:00

fin : 2024-01-30

Les élèves des Ateliers de Sainte-Adresse interprèteront la célèbre pièce de théâtre policière « La Souricière » d’Agatha Christie.

« La radio annonce un crime à Paddington. D’après Scotland Yard, le suspect porte un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Millie et Giles Ralston accueillent leurs premiers clients au Manoir de Monkswel, des réservations et des imprudents piégés par la neige. Tous plus étranges les uns que les autres, les hôtes correspondent à la description du meurtrier. La neige empêche toute possibilité de fuir. Tous les ingrédients sont réunis dans cette pièce fétiche d’Agathe Christie pour que le théâtre policier emporte le spectateur entre humour et suspens ! »

Entrée libre

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie courrier@sainte-adresse.fr



