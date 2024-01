Lecture musicale : Sarah Bernhardt, Pionnière(s) ! Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse, samedi 27 janvier 2024.

Lecture musicale : Sarah Bernhardt, Pionnière(s) ! Espace Sarah Bernhardt Sainte-Adresse Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

À l’occasion de la réouverture de la salle à son nom, l’équipe de la pièce Pionnières vous invite à une conférence/lecture musicale sur la vie de La Divine, la Voix d’or, le Monstre Sacré ! 100 ans avant Madonna, Lady Gaga ou Marylin Monroe, Sarah Bernhardt fut une star mondiale, une aventurière, une entrepreneuse, une artiste engagée, une cheffe d’entreprise, une mère célibataire, une autrice, une peintre, une sculptrice…

À travers ses propres mots, des éléments biographiques , des extraits de pièces et des chansons, venez découvrir l’humour, la vie et les talents de cette pionnière passionnante, surprenante et inspirante !

Public : à partir de 10 ans

Réservation obligatoire à la Mairie de Sainte-Adresse de 8h30 à 16h30 sauf le mercredi de 8h30 à 12h

À l’occasion de la réouverture de la salle à son nom, l’équipe de la pièce Pionnières vous invite à une conférence/lecture musicale sur la vie de La Divine, la Voix d’or, le Monstre Sacré ! 100 ans avant Madonna, Lady Gaga ou Marylin Monroe, Sarah Bernhardt fut une star mondiale, une aventurière, une entrepreneuse, une artiste engagée, une cheffe d’entreprise, une mère célibataire, une autrice, une peintre, une sculptrice…

À travers ses propres mots, des éléments biographiques , des extraits de pièces et des chansons, venez découvrir l’humour, la vie et les talents de cette pionnière passionnante, surprenante et inspirante !

Public : à partir de 10 ans

Réservation obligatoire à la Mairie de Sainte-Adresse de 8h30 à 16h30 sauf le mercredi de 8h30 à 12h

.

Espace Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie courrier@sainte-adresse.fr



L’événement Lecture musicale : Sarah Bernhardt, Pionnière(s) ! Sainte-Adresse a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie