Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 21h à 0h

gratuit

"Enfin du live, enfin des concerts. Viens célébrer la release si spéciale de mon premier LP Apparatchik et danser sur ma poésie funk." SAINTARD : Moins de deux ans après son premier EP en solo, le producteur (Enchantée Julia, Prince Waly…), saxophoniste (1995, Ichon…), multi-instrumentiste, compositeur et chanteur parisien Saintard se révèle en crooner funk nonchalant sur un premier album concept ambitieux, qui aborde intelligemment un sujet aussi effervescent qu'incontournable : le pouvoir. A ses côtés Vincent Tortiller à la batterie, Maxime Barcelona à la guitare et à la basse et des invités surprises ! Apparatchik Jam pour finir cette soirée si spéciale. Entrée libre ! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (308m) 5 : Ourcq (566m)

Contact : La Petite Halle 0982259181 bastien@lapetitehalle.com

2021-11-05T21:00:00+01:00_2021-11-06T00:00:00+01:00

