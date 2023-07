Construisons des cabanes dans la nature Saint-Yzan-de-Soudiac, 27 juillet 2023, Saint-Yzan-de-Soudiac.

Qui n’a jamais rêvé de jouer les Robinson ? ou de s’identifier aux héros de Koh-Lanta ? Quoi de plus passionnant que de s’imprégner de la nature en s’y cachant pour l’observer ? Cet atelier vous guidera dans la confection de cabanes respectueuses de l’environnement. L’animatrice environnement vous guidera dans la découverte de la nature, au cœur de la forêt..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 12:30:00. EUR.

Saint-Yzan-de-Soudiac 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Who has never dreamed of playing Robinson? Or of identifying with the heroes of Koh-Lanta? What could be more exciting than to immerse yourself in nature by hiding in it to observe it? This workshop will guide you in the making of environmentally friendly huts. The environment animator will guide you in the discovery of nature, in the heart of the forest.

¿Quién no ha soñado alguna vez con jugar a ser Robinson? ¿O identificarse con los héroes de Koh-Lanta? ¿Qué puede haber más emocionante que sumergirse en la naturaleza escondiéndose y observándola? Este taller le guiará en la construcción de cabañas respetuosas con el medio ambiente. El coordinador de medio ambiente le guiará en el descubrimiento de la naturaleza, en pleno bosque.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, Robinson zu spielen? oder sich mit den Helden von Koh-Lanta zu identifizieren? Was gibt es Spannenderes, als in die Natur einzutauchen, indem man sich in ihr versteckt und sie beobachtet? Dieser Workshop leitet Sie beim Bau von umweltfreundlichen Hütten an. Die Umweltpädagogin führt dich durch den Wald und zeigt dir, wie du die Natur entdecken kannst.

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Latitude Nord Gironde