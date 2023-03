Festyvi Saint-Yvi Catégories d’Évènement: Finistère

2ème édition du Festyvi avec :

Les Red Cardell – groupe de rock breton venant de Quimper. Faygo – groupe rennais composé de 9 musiciens, nommé aux Victoires du reggae 2022 dans la catégorie coup de cœur du public. Sweet Monsters power : trio rock Brestois. JB Hot Blues : trio Brestois blues/rock. Le groupe des Peafy’s et C. Groupe d’élèves issus de l’école associative Elsy Musik. Dès 14h une exposition d’artisans. Billetterie en ligne. festivy@gmail.com Saint-Yvi

