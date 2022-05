Saint Yves des Jeunes Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Saint Yves des Jeunes Tréguier, 14 mai 2022, Tréguier. Saint Yves des Jeunes Place du Martray Cathédrale Saint Tugdual Tréguier

2022-05-14 – 2022-05-14 Place du Martray Cathédrale Saint Tugdual

Tréguier Côtes d’Armor Vous êtes conviés à une grande après-midi et à une soirée en famille !

3 Rendez-vous :

– à 15h R.V. au presbytère pour lancer un « escape-game » à la découverte de saint Yves.

– à 19h R.V. dans les jardins de l’ancien monastère des Augustines, repas-grillade. Prix : 5€, avec réservations. Les parents sont conviés au repas au même prix, il suffit de téléphoner au 0296923051 ou à Sandrine Colin 0632354487

