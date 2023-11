Loto de l’ACCA Saint-Yrieix-sous-Aixe, 25 novembre 2023, Saint-Yrieix-sous-Aixe.

Saint-Yrieix-sous-Aixe,Haute-Vienne

Super loto gourmand organisé par l’ACCA de la commune.

Rendez-vous dans la salle des fêtes.

Plusieurs lots à gagner ! 1 bon d’achat de 300€, 2 cochons découpés, répartis en plusieurs lots, 3 jambons secs, lots de gibier, et de nombreux autres lots gourmands.

1 partie enfants gratuite.

Buvette et tombola.

Nous vous attendons nombreux pour une soirée en toute convivialité.

Contacts: 06 65 54 42 55 – 06 74 97 02 16..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:30:00. EUR.

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Super gourmet bingo organized by the local ACCA.

Meet in the village hall.

Several prizes to be won! 1 voucher worth 300?, 2 pigs cut up into several lots, 3 dried hams, lots of game, and many other gourmet prizes.

1 free children’s game.

Refreshments and tombola.

We look forward to welcoming you for a convivial evening.

Contacts: 06 65 54 42 55 – 06 74 97 02 16.

Súper bingo gourmet organizado por la ACCA local.

Reunión en el salón del pueblo.

¡Varios premios para ganar! 1 vale por valor de 300?, 2 cerdos troceados en varios lotes, 3 jamones secos, mucha caza y muchos otros premios gourmet.

1 juego infantil gratuito.

Bar de refrescos y tómbola.

Le esperamos para una velada de convivencia.

Contactos: 06 65 54 42 55 – 06 74 97 02 16.

Superlotto für Feinschmecker, organisiert von der ACCA der Gemeinde.

Treffpunkt im Festsaal.

Es gibt mehrere Lose zu gewinnen! 1 Einkaufsgutschein über 300 Euro, 2 zerlegte Schweine, die in mehrere Lose aufgeteilt sind, 3 luftgetrocknete Schinken, Wildfleisch und viele andere Gourmetpreise.

1 kostenlose Kinderpartie.

Getränke und Tombola.

Wir erwarten Sie zahlreich zu einem geselligen Abend.

Kontakt: 06 65 54 42 55 – 06 74 97 02 16.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Val de Vienne