Le comité des fêtes de Saint-Yrieix-sous-Aixe organise dimanche 29 octobre son traditionnel vide-greniers de l’automne dans le bourg.

Une restauration sur place sera possible.

Les emplacements pour les exposants sont proposés à 2€ le mètre linéaire.

A cette occasion et à l’approche d’Halloween, un concours de la plus monstrueuse citrouille est organisé et des friandises seront distribuées aux personnes déguisées.

Renseignements et réservation d’un stand au 06 78 91 49 24.

Ouverture de 8 h à 18h.

Entrée libre..

The Saint-Yrieix-sous-Aixe festival committee is organizing its traditional autumn garage sale in the village on Sunday October 29.

On-site catering will be available.

Stalls are available at 2? per linear metre.

To mark the occasion, and in the run-up to Halloween, we’re organizing a competition to find the most monstrous pumpkin, and sweets will be distributed to those dressed up.

For information and to reserve a stand, call 06 78 91 49 24.

Open from 8 am to 6 pm.

Free admission.

El domingo 29 de octubre, la comisión de fiestas de Saint-Yrieix-sous-Aixe organiza en el pueblo su tradicional venta de garaje de otoño.

Habrá servicio de restauración in situ.

Los puestos tienen un precio de 2? por metro lineal.

Para la ocasión y en vísperas de Halloween, se organiza un concurso para encontrar la calabaza más monstruosa y se repartirán caramelos a los disfrazados.

Para más información y reservar un stand, llame al 06 78 91 49 24.

Abierto de 8h a 18h.

Entrada gratuita.

Das Festkomitee von Saint-Yrieix-sous-Aixe organisiert am Sonntag, den 29. Oktober, seinen traditionellen Herbstflohmarkt im Dorf.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Standplätze für die Aussteller werden für 2 ? pro laufendem Meter angeboten.

Da Halloween vor der Tür steht, wird ein Wettbewerb für den monströsesten Kürbis veranstaltet und Süßigkeiten werden an verkleidete Personen verteilt.

Informationen und Reservierung eines Standes unter 06 78 91 49 24.

Geöffnet von 8 Uhr bis 18 Uhr.

Freier Eintritt.

