Repas de chasse Saint-Yrieix-sous-Aixe, 17 septembre 2023, Saint-Yrieix-sous-Aixe.

Saint-Yrieix-sous-Aixe,Haute-Vienne

Repas de chasse organisé par l’ACCA de la commune de Saint-Yrieis-sous-Aixe dimanche 17 septembre à midi.

Rendez-vous est donné à tous à l’Auberge Le Garage situé sur le lieu-dit « Lageas ».

Au menu: entrée, chevreuil à la broche, fromage et dessert.

Prix par personne: 20€.

Réservations obligatoires avant mercredi 13 septembre si possible.

Plusieurs contacts à disposition: 06 65 54 42 55 – 06 87 56 72 35 – 06 59 55 83 63 – 06 74 97 02 16..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Hunting meal organized by the Saint-Yrieis-sous-Aixe ACCA on Sunday September 17 at noon.

Everyone is invited to meet at the Auberge Le Garage on the « Lageas » site.

Menu: starter, venison on the spit, cheese and dessert.

Price per person: ?20.

Reservations required by Wednesday September 13 if possible.

Several contacts available: 06 65 54 42 55 – 06 87 56 72 35 – 06 59 55 83 63 – 06 74 97 02 16.

Almuerzo de caza organizado por la ACCA de Saint-Yrieis-sous-Aixe el domingo 17 de septiembre a mediodía.

Todos están invitados al Auberge Le Garage de Lageas.

Menú: entrante, venado al asador, queso y postre.

Precio por persona: 20 euros.

Es necesario reservar antes del miércoles 13 de septiembre, si es posible.

Varios contactos disponibles: 06 65 54 42 55 – 06 87 56 72 35 – 06 59 55 83 63 – 06 74 97 02 16.

Das Jagdessen wird von der ACCA der Gemeinde Saint-Yrieis-sous-Aixe am Sonntag, den 17. September um 12 Uhr organisiert.

Treffpunkt ist die Auberge Le Garage im Ort Lageas.

Das Menü besteht aus Vorspeise, Reh am Spieß, Käse und Dessert.

Preis pro Person: 20?

Reservierungen müssen möglichst bis Mittwoch, den 13. September, erfolgen.

Mehrere Kontaktpersonen stehen zur Verfügung: 06 65 54 42 55 – 06 87 56 72 35 – 06 59 55 83 63 – 06 74 97 02 16.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Val de Vienne