Journées tête de veau à l’Auberge Le Garage Saint-Yrieix-sous-Aixe, 15 septembre 2023, Saint-Yrieix-sous-Aixe.

Saint-Yrieix-sous-Aixe,Haute-Vienne

L’Auberge Le Garage située à Lageas à Saint-Yrieix-sous-Aixe, organise deux journées durant le week-end du samedi 15 et dimanche 16 septembre sur le thème de la tête de veau.

Il sera possible de venir déguster ce plat sur place ou d’emporter à la maison le midi et le soir.

Réservation conseillée au 06 87 23 06 84.

Tarif par personne: 22€..

2023-09-15 fin : 2023-09-16 . EUR.

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Auberge Le Garage in Lageas, Saint-Yrieix-sous-Aixe, is organizing a two-day event over the weekend of Saturday September 15 and Sunday September 16 on the theme of calf’s head.

It will be possible to taste this dish on site or take it home for lunch and dinner.

Reservations recommended on 06 87 23 06 84.

Price per person: 22?

El Auberge Le Garage de Lageas, en Saint-Yrieix-sous-Aixe, organiza el fin de semana del sábado 15 y el domingo 16 de septiembre un evento de dos días sobre el tema de la cabeza de ternera.

Será posible degustar este plato in situ o llevárselo a casa para comer y cenar.

Se recomienda reservar en el 06 87 23 06 84.

Precio por persona: 22?

Die Auberge Le Garage in Lageas in Saint-Yrieix-sous-Aixe organisiert am Wochenende vom Samstag, dem 15. und Sonntag, dem 16. September zwei Tage zum Thema Kalbskopf.

Es wird möglich sein, dieses Gericht vor Ort zu probieren oder mittags und abends mit nach Hause zu nehmen.

Reservierungen werden unter der Nummer 06 87 23 06 84 empfohlen.

Preis pro Person: 22?

