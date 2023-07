Visites de vergers de l’AOP Pomme du Limousin Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Visites de vergers de l’AOP Pomme du Limousin Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, 6 juillet 2023 11:00, Saint-Yrieix-la-Perche. Visites de vergers de l’AOP Pomme du Limousin Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche 6 juillet – 31 août, les jeudis 1H DE VISITE AU VERGER en compagnie d’un producteur de Pommes du Limousin 6 juillet – 31 août, les jeudis 1

http://vu.fr/verger 1H DE VISITE AU VERGER en compagnie d’un producteur de Pommes du Limousin : le cycle de production, les interventions au verger sur l’année, l’agriculture raisonnée et les vergers écoresponsables… Le pomiculteur dépeindra une année d’activité au verger de manière à vous faire appréhender tout le savoir faire, l’attention et la technicité de la culture d’une pomme exceptionnelle : l’AOP Pomme du Limousin. Un petit rafraîchissement convivial sera offert en fin de visite dans le respect des mesures sanitaires (désinfection des mains, gobelets jetables…). Nous proposons également des VISITES PRIVÉES de vergers à la demande pour les mini groupes de 5 ou 6 pers minimum (sur réservation par mail ou téléphone au minimum 48h à l’avance) Saint Yrieix la Perche 87500 Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu Saint Yrieix la Perche 87500 Adresse Saint Yrieix la Perche 87500 Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yrieix-la-perche/