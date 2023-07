Visitez une coopératives de l’AOP Pomme du Limousin Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, 6 juillet 2023 14:00, Saint-Yrieix-la-Perche.

Visites de coopératives de l'AOP Pomme du Limousin, tout savoir sur le stockage, le calibrage, les variétés…

Visites de coopératives les jeudis à 14h30 du 6 au 27 juillet 2023

Vous apprendrez comment les pommes récoltées en automne peuvent conserver leur croquant et leurs qualités gustatives jusqu’en juillet et ce, sans aucun traitement après récolte. Vous découvrirez ensuite tous les secrets du conditionnement (plateaux/barquettes..), du tri et du calibrage…

4 coopératives sont ouvertes à la visite les jeudis de juillet à 14h30 : 2 à Saint Aulaire (à proximité d’Objat en Corrèze) Cooplim et Perlim et 2 aux alentours de Saint Yrieix la Perche (en Haute Vienne/Dordogne) Limdor et Meylim. Un plan d’accès vous sera envoyé par mail après réservation.

Une barquette de 4 fruits offerte à chaque groupe de visiteurs.

Saint Yrieix la Perche 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne