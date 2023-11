Marché de Noël Franconien comité de jumelage Saint-Yrieix et Bad Windsheim Saint-Yrieix-la-Perche, 16 décembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Bière et produits de Moyenne Franconie, choucroute sur place ou à emporter sur réservation. Artisanat, jeux .Chants de Noël par des collégiens et leur professeure. Tombola.

Salle des Congrès de 10h à 18h. Entrée gratuite..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Beer and products from Middle Franconia, sauerkraut on the premises or to take away on reservation. Christmas carols sung by schoolchildren and their teacher. Tombola.

Salle des Congrès from 10am to 6pm. Free admission.

Cerveza y productos de la Franconia Media, chucrut en el local o para llevar previa reserva. Villancicos cantados por escolares y su profesor. Tómbola.

Sala de Congresos de 10.00 a 18.00 horas. Entrada gratuita.

Bier und Produkte aus Mittelfranken, Sauerkraut vor Ort oder zum Mitnehmen auf Reservierung. Kunsthandwerk, Spiele, Weihnachtslieder von Schülern und ihrer Lehrerin. Tombola.

Kongresshalle von 10 bis 18 Uhr. Freier Eintritt.

