Compagnie L’escargot dans les orties : Stage « Théâtre d’ombres » Saint-Yrieix-la-Perche, 12 novembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Découvre le théâtre d’ombres et joue un spectacle !

Programme du stage :

> expérimentation de la lumière et de l’ombre

> écriture d’un petit spectacle

> fabrication des personnages et des décors

> bruitage, musique, répétitions

> présentation devant les familles à 16h30.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover shadow theater and put on a show!

Workshop program :

> experimenting with light and shadow

> writing a short show

> building characters and sets

> sound effects, music, rehearsals

> presentation to families at 4:30 p.m

Descubre el teatro de sombras y monta un espectáculo

Programa del curso :

> experimentar con la luz y las sombras

> escribir un pequeño espectáculo

> creación de personajes y decorados

> efectos sonoros, música, ensayos

> presentación a las familias a las 16.30

Entdecke das Schattentheater und führe eine Show auf!

Programm des Workshops :

> Experimentieren mit Licht und Schatten

> Schreiben eines kleinen Theaterstücks

> Herstellung von Figuren und Kulissen

> Geräusche, Musik, Proben

> Vorführung vor den Familien um 16.30 Uhr

