Centre culturel JP Fabrègue : LE CIRCOPHONE : Manège sur le thème du cirque Saint-Yrieix-la-Perche, 21 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Manège sur le thème du cirque à propulsion participative accompagné d’un orgue de barbarie et d’une clarinette.

Tout public – En extérieur au Moulinassou. 11h et 15h (durée 45 min) – Gratuit..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Circus-themed carousel with participatory propulsion, accompanied by a barrel organ and clarinet.

All ages – Outdoor at Moulinassou. 11am and 3pm (duration 45 min) – Free.

Tiovivo de temática circense con propulsión participativa, acompañado por un organillo y un clarinete.

Abierto a todos – Fuera del Moulinassou. 11h y 15h (duración 45 min) – Gratis.

Karussell zum Thema Zirkus mit partizipativem Antrieb, begleitet von einer Drehorgel und einer Klarinette.

Für alle Altersgruppen – Im Freien in der Mühle Moulinassou. 11h und 15h (Dauer 45 min) – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Pays de Saint-Yrieix