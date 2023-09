Octobre Rose : Randonnée «La Boucle Rose» Saint-Yrieix-la-Perche, 21 octobre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Randonnée «La Boucle Rose» (7 km) organisée par le Lions Club en partenariat avec la Ville de Saint-Yrieix lors du marché d’automne du Moulinassou. Suivie d’une démonstration de country avec l’association Country Spirit. Rdv à 14h15 pour un départ à 14h45. Dons libres au profit de la Ligue contre le cancer..

2023-10-21

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Boucle Rose » walk (7 km) organized by the Lions Club in partnership with the Ville de Saint-Yrieix during the Moulinassou autumn market. Followed by a country music demonstration with the Country Spirit association. Meet at 2:15pm for a 2:45pm departure. Free donations to the Ligue contre le cancer.

Paseo « La Boucle Rose » (7 km) organizado por el Club de Leones en colaboración con el ayuntamiento de Saint-Yrieix durante el mercado de otoño de Moulinassou. A continuación, demostración de música country con la asociación Country Spirit. Encuentro a las 14.15 h para la salida a las 14.45 h. Donaciones gratuitas a la Liga contra el Cáncer.

Wanderung « La Boucle Rose » (7 km), die vom Lions Club in Zusammenarbeit mit der Stadt Saint-Yrieix während des Herbstmarkts im Moulinassou organisiert wird. Anschließend folgt eine Country-Demonstration mit dem Verein Country Spirit. Treffpunkt um 14:15 Uhr, Abfahrt um 14:45 Uhr. Freie Spenden zugunsten der Krebsliga.

