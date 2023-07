20ème Rallye automobile du pays de saint-yrieix Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche 20ème Rallye automobile du pays de saint-yrieix Saint-Yrieix-la-Perche, 9 septembre 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne Spectacle garanti..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 12:30:00. . Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Spectacle guaranteed. Espectáculo garantizado. Spektakel garantiert. Mise à jour le 2023-07-06 par OT Pays de Saint-Yrieix Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Adresse Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville Saint-Yrieix-la-Perche

20ème Rallye automobile du pays de saint-yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 2023-09-09 2023-09-09 was last modified: by 20ème Rallye automobile du pays de saint-yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 9 septembre 2023