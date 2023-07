Tour du Limousin Saint-Yrieix-la-Perche, 18 août 2023, Saint-Yrieix-la-Perche.

Saint-Yrieix-la-Perche,Haute-Vienne

Passage de la 4e étape du 56e Tour du Limousin – Périgord –Nouvelle-Aquitaine. Vers 13h30. Passage rue André Desmoulin, boulevard Marcel Roux, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, avenue Marceau, avenue Jean Timbaud, avenue du Maréchal Alphonse Juin, route du Chalard..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . .

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Stage 4 of the 56th Tour du Limousin ? Périgord ?Nouvelle-Aquitaine. Around 1:30pm. Rue André Desmoulin, boulevard Marcel Roux, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, avenue Marceau, avenue Jean Timbaud, avenue du Maréchal Alphonse Juin, route du Chalard.

Etapa 4 del 56º Tour du Limousin ? Périgord – Nouvelle-Aquitaine. Hacia las 13h30. Paso por la rue André Desmoulin, boulevard Marcel Roux, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, avenue Marceau, avenue Jean Timbaud, avenue du Maréchal Alphonse Juin, route du Chalard.

Durchfahrt der 4. Etappe der 56. Tour du Limousin ? Périgord ?Nouvelle-Aquitaine. Gegen 13.30 Uhr. Passage rue André Desmoulin, boulevard Marcel Roux, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, avenue Marceau, avenue Jean Timbaud, avenue du Maréchal Alphonse Juin, route du Chalard.

